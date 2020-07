Messi all’Inter? Il padre della Pulce prende casa a Milano, i tifosi sognano

I tifosi dell’Inter sognano. Il padre di Messi ha comprato casa a Milano. Sembra più vicino il possibile arrivo della Pulce in nerazzurro.

A lanciare l’indiscrezione è il giornalista Filippo Grassia, nella trasmissione “Zona Cesarini”, di Radio Rai che raccontava di come il padre di Lionel Messi sia sbarcato in Italia, a Milano.

Jeorge ha chiesto la residenza a giugno e da agosto vivrà vicino alla sede dell’Inter. Una notizia che ha fatto scoppiare il finimondo.

Il padre della Pulce ha deciso di trasferire i suoi affari a Milano perché, come spiega il sito diretto da Gianluca Di Marzio, dal 2017 infatti in Italia è entrata in vigore una legge per cui chi ha una nuova residenza in Italia, viene agevolato in termini fiscali.

Messi sta vivendo una stagione da incubo al Barcellona e, al momento la trattativa per il rinnovo del suo contratto, in scadenza nel 2021, si sarebbe interrotta.

L’Inter è uno dei pochi club che, per potere economico, potrebbe farsi avanti per strappare la Pulce al Barcellona.

Suning, proprietario dell’Inter, avrebbe, infatti, la forza economica per accontentare il 33enne che percepisce circa 50 milioni di euro all’anno.

“Nessuna trattativa”

Al momento però, non ci sarebbe nessuna trattativa in corso.

Dalla Spagna, fonti vicine al club blaugrana, tendono a escludere che Jorge Messi in Italia stia per avviare trattative con club interessati al campione.

In ambienti nerazzurri, inoltre, l‘ipotesi viene definita un’utopia.

Messi nel frattempo si trova a Ibiza dove si sta rilassando insieme al compagno di squadra Luis Suarez.

Una pausa prima di tornare a pensare al calcio, in particolare alla sfida con il Napoli in Champions League. (fonte GAZZETTA DELLO SPORT)