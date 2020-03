Messi, l’Inter si fa sotto. Pazza idea? Zanetti serio: “E’ un nostro obiettivo”

ROMA – Il dirigente e bandiera dell’Inter Xavier Zanetti ha fama di persona seria. Per questo va presa seriamente quella che sembrava solo una battuta di alleggerimento sul tema Messi, proprio lui, il più forte giocatore del mondo. “E’ un nostro obiettivo”, ha risposto candidamente a chi chiedeva lumi sul fantascientifico trasferimento della “Pulce” a Milano.

Fantascientifico perché stiamo parlando di un investimento da 400 milioni di euro ai valori attuali. Anche se non ha ancora rinnovato il proprio contratto, che scade nel 2021, e nel quale è presente un clausola per liberarsi gratuitamente a partire dalla prossima estate. Al numero 10 basterebbe comunicare al club la propria decisione con un preavviso di 30 giorni.

Messi va verso i 33 anni ma solo Cristiano Ronaldo ha un appeal simile nel pianeta. Immaginifico, finora, perché quale club europeo potrebbe sobbarcarsi l’impresa, considerando che il ricchissimo Barcellona non concederebbe sconti?

I grandi club europei non si iscrivono alla corsa

Non il nemico Real Madrid, e quindi la Spagna è da escludersi in partenza. Nemmeno il Manchester City minacciato dall’esclusione nelle coppe. Né i cugini dello United in odore di ennesima rifondazione. O il Chelsea di un Abramovich ormai più tirato di Lotito. Non il Liverpool che vola e squadra che vince non… Il Bayern Monaco non si iscrive ad aste per principio. Il Psg non rappresenta ancora un lido accettabile per le aspettative agonistiche dei top player se non per i soldi.

Messi stanco del Barca? Certezze e indizi

Restano le italiane. L’Inter sarebbe pronta a lanciare un nuovo guanto di sfida alla Juventus cristianizzata. C’è che mai i rapporti tra Messi e il Barcellona erano stati più tesi. Al limite della rottura. Mentre il presidente Bartolomeu dovrà farsi da parte per la brutta storia dell’offensiva social per screditare le stelle da Messi in giù.

Poi non è che la squadra giri a meraviglia. Suarez è sulla via del declino, Griezmann non è il Neymar di ritorno promessogli e nemmeno il Lautaro Martinez che gli fa da scudiero nell’attacco dell’Argentina.

Samsung e Adidas sponsor interessati

Chi fa i conti in Cina, Suning, sa che il piccolo messia farebbe impazzire i tifosi locali, a miliardi, per i colori nerazzurri. Samsung e Adidas sarebbero pronte a fare la loro parte.

La trattativa ha chance di successo? Per ora non siamo nemmeno ai preliminari, l’ad Marotta starebbe conducendo da circa un mese un corteggiamento discreto ma insistito. L’entourage di Messi mostra segnali di apprezzamento. Che sia amore o un mezzo per far ingelosire il Barca è prematuro dire. (fonte Affari Italiani)