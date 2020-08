Messi avrebbe fatto sapere a Koeman di vedersi fuori dal Barcellona. Lo riporta la radio catalana RAC 1.

Messi potrebbe lasciare il Barcellona dopo una lunghissima militanza. Secondo la radio catalana RAC 1, il calciatore argentino avrebbe interrotto le sue vacanze estive per avere un colloquio urgente con il nuovo allenatore blaugrana Koeman.

In questo colloquio, Messi gli avrebbe fatto sapere di vedersi più fuori che dentro al Barcellona. Il calciatore argentino avrebbe preteso questo confronto dopo le dichiarazioni rilasciate ieri da Koeman.

L’allenatore olandese era stato perentorio: “Voglio allenare solamente calciatori che hanno voglia di far parte del Barcellona.

La clamorosa indiscrezione di calciomercato della radio catalana RAC1 è riportata dal Corriere dello Sport.

“Il suo futuro al Barça non gli è chiaro, si vede più fuori che dentro il club e che è consapevole delle difficoltà che può avere per andarsene a causa delle sue condizioni contrattuali. Il calciatore ha un contratto in corso e che non vuole fare alcun commento sull’incontro tra Messi e l’allenatore”.

Dove potrebbe andare il calciatore argentino.

In caso di addio di Messi al Barcellona, l’Inter sarebbe il grande favorito per aggiudicarselo. Infatti il papà di Messi ha affari proprio a Milano e lo stesso calciatore argentino sarebbe interessato al trasferimento in questa città.

D’altro canto, Guardiola lo vorrebbe nuovamente con sé ma Messi non sarebbe allettato dall’idea di trasferirsi a Manchester. L’argentino sarebbe stimolato da un nuovo duello a distanza con Cristiano Ronaldo (fonte Il Corriere dello Sport).