Lionel Messi ha raccontato il dramma vissuto dopo aver contratto il Covid. Il numero 10 del Psg, in una lunga intervista a TyC Sports, giornale sportivo argentino, ha svelato dei retroscena che lo hanno tenuto tanto tempo lontano dal campo di gioco. Messi scoprì la positività nei primi giorni del gennaio scorso quando si trovava con la sua famiglia in Argentina.

Messi e i polmoni danneggiati dal Covid

“La verità è che mi ha colpito molto duramente – ha svelato -. I sintomi che ho avuto sono molto simili a quelli della maggioranza delle persone che lo hanno avuto. Molta tosse, mal di gola, febbre. Ma il calvario per me è iniziato dopo. Il Covid mi ha lasciato degli strascichi importanti: mi ha danneggiato i polmoni. Non ho potuto allenarmi, sono tornato, ho provato ad allenarmi, ma non riuscivo a correre. Per un mese e mezzo non ho potuto correre. Non ho avuto paura, ma le notizie le ascoltiamo… Ho riniziato prima di quanto avrei dovuto ed è stata una scelta sbagliata. Per provare a bruciare i tempi ho finito per farmi male, ma non ce la facevo più a restare a casa senza giocare a calcio. Poi, tornato sul campo, abbiamo perso con il Real Madrid e quella sconfitta ci ha ucciso”.

Mercoledì c’è Italia-Argentina a Wembley

Mercoledì a Wembley si affrontano Italia e Argentina per la “Finalissima” ovvero la Coppa dei Campioni CONMEBOL-UEFA. Il sette volte Pallone d’Oro non vede l’ora di incrociare Chiellini e compagni, per i quali nutre il massimo rispetto. “E’ folle che l’Italia abbia vinto gli Europei e non sia ai Mondiali. Per quello che rappresenta nella storia dei Mondiali, è un vero peccato”.

La Pulce però non farà sconti agli Azzurri. “È una competizione ufficiale, avallata dalla FIFA, una coppa in più per noi e noi vogliamo vincerla e che questo gruppo aggiunga un’altra coppa per la felicità personale, del gruppo e anche per il popolo argentino”.