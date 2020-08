Troppe voci sulla clausola da 700 milioni nel contratto di Messi così la Liga ha deciso di fare chiarezza con un comunicato stampa.

La Liga prende posizione nella diatriba aperta tra Leo Messi e il Barcellona schierandosi con il club catalano.

In una nota rilanciata dai media spagnoli, la federazione calcistica ha comunicato ufficialmente che il contratto in essere con la società blaugrana è attualmente valido e in vigore.

Per liberarsi, quindi, il giocatore argentino deve pagare la clausola risolutiva, da 700 milioni di euro, proibitiva per tutte le squadre che hanno approcciato l’entourage del giocatore negli ultimi giorni.

Messi, a quanto si legge nel documento, non sarebbe quindi libero di firmare con un’altra squadra prima di aver risolto la situazione con la dirigenza del Barcellona.

La ‘Pulce’ però non sembra avere intenzione di ricucire lo strappo con il club di cui è diventato bandiera visto che nella mattinata di oggi ha disertato le visite mediche programmate per i giocatori della prima squadra.

Il comunicato stampa della Liga è riportato dal Corriere dello Sport.