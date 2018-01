BARCELLONA – Il giornale spagnolo “El Mundo” rivela che nel contratto firmato da Leo Messi a novembre col Barcellona c’è una clausola particolare in caso di indipendenza della Catalogna.

Il fuoriclasse argentino, infatti, si considererà “libero da vincoli contrattuali e dalla clausola rescissoria da 700 milioni di euro” nel caso in cui il Barça non dovesse competere in un campionato di primo livello dopo la secessione.

Oltre alla Liga, nominate la Premier League, la Bundesliga e la Ligue 1. Nessuna menzione, invece, per la Serie A.

La principale è la “Ley del Deporte” che escluderebbe automaticamente il Barcellona dalla Liga in caso di indipendenza. L’articolo 6 della normativa prevede infatti che “per la partecipazione delle società alle competizioni ufficiali è necessario che le federazioni sportive autonome siano integrate all’interno delle federazioni sportive spagnole corrispondenti”.