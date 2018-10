BARCELLONA (SPAGNA) – Brutto infortunio al braccio destro per Lionel Messi, costretto a uscire al del match di Liga tra Barcellona e Siviglia, in cui la ‘Pulce’ aveva servito a Coutinho l’assist dell’1-0 e, al 12′, aveva realizzato la rete del 2-0.

Quattro minuti dopo, però, l’asso del Barça è caduto a terra dopo un contrasto con l’ex palermitano Franco Vazquez, piegando il braccio destro in modo innaturale. Messi è poi rimasto sul terreno di gioco, facendo smorfie di dolor, quindi è stato trasportato fuori dove hanno provato a bendargli l’arto.

Ma non c’è stato nulla da fare, il dolore era troppo forte e al 24′ Dembelé è stato mandato in campo al suo posto.

Domani il capitano del Barça verrà sottoposto agli esami del caso, ma la sua presenza in campo mercoledì in Champions contro l’Inter e domenica prossima nel ‘Clasico’ contro il Real Madrid è fortemente in dubbio. Domani se ne saprà di più.

#Messi fuori per infortunio dopo questa caduta: va giù male e il braccio gli si ‘gira’. Dolorante e fasciato abbandona il terreno di gioco #Barcellona pic.twitter.com/pMvHk6zIDt — Giovanni Capuano (@capuanogio) 20 ottobre 2018

Brutto infortunio al gomito per Messi: a forte rischio per l’Inter e per il Real https://t.co/GEKq7HiJ6v pic.twitter.com/yYO32000Sk — Corriere della Sera (@Corriere) 20 ottobre 2018

El ultimo clasico sin Messi . pic.twitter.com/8b3jov2tU1 — Idolo’Eterno’MESSi♥ (@UnTalMessi10) 20 ottobre 2018

Messi messi messi messi messi messi messi messi 💔 pic.twitter.com/kAUFIUeNee — Carter v🗯 (@ludwe_bongoza) 20 ottobre 2018

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.