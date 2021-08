Messias al Milan: è il brasiliano l’ultimo colpo di calciomercato, abbandonata la pista Faivre

Junior Messias al Milan: non è ufficiale, ma poco ci manca. E’ stato il presidente del Crotone, Vrenna, ad annunciare che l’affare di calciomercato è in dirittura d’arrivo. Sarà il brasiliano, e non il francese Faivre, ad allargare la batteria di trequartisti a disposizione di Pioli.

Messias al Milan: l’annuncio del presidente del Crotone

“Si sono contento, assolutamente sì”. Gianni Vrenna, presidente del Crotone, ha parlato della cessione di Junior Messias al Milan. “È una operazione in prestito con diritto di riscatto, il ragazzo è molto contento, vedrete cosa farà a Milano. Il Milan lo ha voluto fortemente perché crede nel ragazzo e ci crediamo anche noi. per fare un’operazione del genere crediamo nelle qualità e nelle doti del ragazzo. Speriamo il campo parli…”.

Messias e non Faivre: sarà lui il sostituto di Calhanoglu

Alla fine dunque sarà Messias e non Faivre ad andare al Milan. I rossoneri erano alla ricerca di un giocatore che andasse a sostituire, almeno numericamente in rosa, Calhanoglu che è andato all’Inter. In quel ruolo Pioli sta facendo giocare (finora con ottimi risultati) Brahim Diaz. Ma, a fronte di tanti impegni (vedi Champions), lo spagnolo non può bastare.

Il Milan ha trattato anche Faivre del Brest, ma la richiesta dei francesi (15 milioni) ha convinto definitivamente i dirigenti rossoneri a virare su Messias.