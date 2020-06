CHICAGO (STATI UNITI) – La popolarità di Michael Jordan è alle stelle dopo la serie di successo su Netflix “The Last Dance“.

La serie sull’ex giocatore dei Chicago Bulls è stata la più vista di sempre in Italia su Netflix.

“The Last Dance” è riuscita a battere anche l’ormai celebre “Casa di carta“.

Grazie al clamore suscitato da questa serie, “As” ha pescato una vecchia intervista rilasciata da Jordan a “Playboy” per dimostrare che anche lui ha un punto debole.

Michael Jordan è terrorizzato dall’acqua.

Lo ha spiegato lo stesso ex fuoriclasse dei Chicago Bulls nel 1992 a Playboy.

Le dichiarazioni di Michael Jordan sono riportate da corrieredellosport.it.

“Ero andato a nuotare con un amico – le parole di Jordan – stavamo galleggiando tra le onde quando è arrivata un’onda gigantesca, che lo ha trascinato via.

Mi ha afferrato.

Era una presa molto forte.

Chiamano ‘presa della morte’ il modo in cui ti afferra qualcuno che vede che sta per morire.

Ho quasi dovuto rompergli la mano perché mi stava trascinando con lui.

E’ morto e, da allora, non sono più stato in acqua.

Avevo sette o otto anni.

Ora non mi avvicino neanche all’acqua.

Non nuoto, non vado d’accordo con l’acqua.

In barca non salgo se non ho un giubbotto di salvataggio e non salgo su piccole imbarcazioni.

Non me ne frega niente che si sappia.

Tutti hanno una fobia, la mia è l’acqua”.