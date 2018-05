ROMA – Gina-Marie Schumacher, figlia della leggenda di F1 Michael ha concesso la prima intervista all’emittente tedesca NDR [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] e ha parlato del Reining, la disciplina dell’equitazione in cui è campionessa mondiale in carica, nella quale i binomi sono chiamati a replicare le manovre effettuate dai cowboy alla guida delle mandrie.

In uno spot per il programma, che verrà mostrato mercoledì alle 21 in Germania, dice: “Ho fatto karting per una stagione con mio padre, ma ho preferito i cavalli”. Ma i milioni di fan di Michael Schumacher sperano che nel corso dell’intervista ci sia anche un aggiornamento sulle condizioni della leggenda sportiva, scrive il Daily Star.

Il sette volte campione di Formula Uno, nel 2013 ha subito lesioni catastrofiche in seguito a un incidente sciistico nelle Alpi francesi. Il 49enne viene curato nella casa di famiglia vicino al Lago di Ginevra, in Svizzera, dove continua a riprendersi dall’incidente.

Da allora le condizioni di salute di Schumacher sono rimaste un mistero, senza aggiornamenti confermati sulla sua salute, dal momento che il management afferma che “non è una questione pubblica”. La moglie Corrina, 46 anni, il figlio Mick, 18 anni, e Gina-Marie, dopo l’incidente hanno parlato raramente delle sue condizioni.

Lo scorso anno, in un post sui social media, Gina-Marie ha scritto un messaggio ai fan per mantenere viva la speranza di una guarigione del padre. “Nella vita la sola felicità è amare ed essere amati #keepfighting (continua a combattere)”. I fan hanno immediatamente reagito al post, che ha superato 1.800.000 di like, accordando un incondizionato sostegno.