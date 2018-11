ROMA – Michael Schumacher non finì in coma dopo aver sbattuto su un sasso mentre stava sciando. Michael Schumacher potrebbe essere stato colpito da un ictus durante la discesa. Questa è l’ultima tesi sull’incidente dell’ex pilota della Ferrari. Ma al momento questa versione (riportata da Dagospia) non è stata confermata dalla famiglia.

Scrive Dagospia: “La versione ufficiale parla di un sasso, invisibile agli occhi del sette volte campione del mondo, che gli avrebbe ostacolato la discesa facendolo cadere rovinosamente. Ma indiscrezioni da Zurigo consegnerebbero una versione dei fatti diversa: Schumacher potrebbe essere stato colpito da un ictus durante la discesa. Aveva il caschetto, ma sarebbe stata la telecamerina GoPro posizionata sopra, a spaccare l’elmetto, penetrando e danneggiando il cervello dell’ex pilota. Quando uscirono queste ipotesi, l’azienda smentì tutto, e la famiglia ribadì la versione ufficiale”.

“Michael è un guerriero, non si arrenderà”. La canzone dedicata a Michael Schumacher.

Sascha Herchenbach, musicista tedesco, ha composto una canzone dedicata al pilota di Ferrari e dal titolo Born to fight (“nato per combattere”). Poi ha inviato il suo album con all’interno il brano alla famiglia Schumacher.