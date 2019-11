Michel Cruciani, morta la figlia del calciatore. La lettera dai tifosi della Casertana

ROMA – I tifosi della Casertana Calcio, team di Lega Pro, hanno voluto manifestare la propria vicinanza all’ex centrocampista rossoblu’ Michel Cruciani, oggi alla Lucchese, per la perdita della figlia Victoria:

“Ciao Michel…. – si legge nella lettera dei tifosi della Casertana – a Te che in campo hai dato sempre il massimo con i nostri colori, a te che il calcio non e’ solo un gioco oppure un lavoro ma un sentimento forte che attraverso le sfide che hai dovuto affrontare e’ stato la tua scuola di vita. Persona umile, attaccato ai colori e non ai ricavi, con la tua umilta’ e impeccabile professionalita’, hai saputo regalarci grandi gioie diventando uno di noi, dalla vita pero’ non sappiamo mai cosa ci aspetta….tu con il tuo grande cuore hai affrontato la piu’ grande sfida con tutta la forza che avevi diventando un gladiatore e lottando fino alla fine. Non ci sono parole per colmare il vuoto che abbiamo dentro, le stelle piu’ belle sono in cielo, ed ora anche lei e’ tornata ad essere una bellissima stella e non possiamo fare altro che ammirare lo spettacolo dal basso. Il cuore dei Casertano e’ con voi…Ciao Victoria”.

Fonte: Cronache della Campania.