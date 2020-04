TORINO – Dopo alcune settimane da incubo, è tornato il sereno per Daniele Rugani e Michela Persico.

Sia il calciatore della Juventus che la conduttrice televisiva sono guariti dal coronavirus.

Rugani ha lasciato lo J-Hotel ed è tornato a vivere con la Persico nella loro abitazione di Torino.

Mentre erano alle prese con il coronavirus, la Persico ha scoperto di essere incinta.

Per fortuna la malattia non ha inciso in alcuna maniera sulla sua dolce attesa.

Dopo tanta sofferenza, la Persico e Rugani sono tornati a sorridere.

La giornalista ha deciso di festeggiare il suo quinto mese di gravidanza con un post pubblicato su Instagram.

“25-4-2020 Buongiorno a tutti! Eccoci qua, oggi sono #5mesi esatti di emozione e 2felicità immensa, e il pancione lievita 😅🤰💕 #family #love #saturday #myanimals @daniruga”.

Ma la signora Rugani non si è limitata a questo, ha anche cantato a squarciagola “Felicità” di Al bano e Romina Power.

Non si canta solamente in casa Rugani ma anche in quella di un altro difensore della Juventus…

De Ligt si è divertito a cantare “Hey Jude” dei Beatles mentre era affacciato nella finestra di casa.

La sua esibizione canora è stata ripresa e condivisa sui social network dalla sua compagna.