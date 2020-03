TORINO – Dopo Daniele Rugani, è arrivata anche la positività al coronavirus della fidanzata Michela Persico. La compagna del calciatore della Juventus non credeva di essere infettata perché è completamente asintomatica ma il tampone ha dato esito positivo.

In un primo momento, proprio per la sua asintomaticità, la Persico aveva smentito di essere malata di coronavirus.

Riportiamo di seguito, il post pubblicato su Instagram dalla fidanzata di Daniele Rugani.

“Esito positivo ma asintomatica! Ciao ragazzi ho appena avuto l’esito ma ci tenevo a rassicurarvi sulla mia salute, sto bene ! E a ringraziarvi di cuore per il vostro affetto!.

Non ho alcun sintomo, questo per dirvi che ci possono essere anche casi come il mio che nella sfortuna sono fortunati, possono stare in casa tranquilli e se sale un pochino la febbre, prendere la tachipirina e tutto passa.

Vi volevo rassicurare quindi sulla mia situazione e quella di Daniele, siamo positivi ma asintomatici. D’altra parte, stando alla mia esperienza, vi raccomando di stare a casa e uscire per motivi strettamente necessari.

Io ne sono l’esempio, si può essere positivi senza saperlo. Ragazzi stiamo attenti, rispettiamo le norme e vedrete che riusciremo a sconfiggere insieme questo brutto ricordo”.