TORINO – Capodanno alle Maldive per Daniele Rugani e signora. Il calciatore della Juventus, ha deciso di staccare la spina, lasciare l’Italia e godersi qualche giorno di vacanza in compagnia della sua Michela Persico alle Maldive. La coppia ha documentato il tutto sui social network. La Persico ha pubblicato video, foto e storie su Instagram. L’ex conduttrice di Sportitalia è una delle wags più seguite su Instagram. Ha migliaia di followers e i suoi post fanno incetta di likes sui social network.

Gli aggiornamenti Instagram della Persico

Visualizza questo post su Instagram ☀️🌊 #happynewyear Un post condiviso da 🌸Michela Persico🌸 (@michelapersico) in data: Dic 31, 2018 at 3:01 PST

Visualizza questo post su Instagram ❤️🌊 Un post condiviso da 🌸Michela Persico🌸 (@michelapersico) in data: Gen 1, 2019 at 7:45 PST

Visualizza questo post su Instagram Buon inizio anno a tutti ☀️ #happynewyear#2019#felicità @mivabeachwear Un post condiviso da 🌸Michela Persico🌸 (@michelapersico) in data: Gen 1, 2019 at 3:16 PST

