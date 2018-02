BERGAMO – Michelly Sander ha conquistato Bergamo ma anche il resto d’Italia. La modella brasiliana, sotto i riflettori per la sua relazione con il calciatore dell’Atalanta e della Nazionale Italiana Andrea Petagna, ha “steso” i fan con uno scatto che lascia ben poco all’immaginazione.

Michelly Sander è reduce da una vacanza “bollente” con Andrea Petagna alle Maldive. Ogni giorno ha deliziato i suoi fan con scatti in costume davvero molto apprezzati sui social network.

Chi è Andrea Petagna

Andrea Petagna è uno dei calciatori più interessanti sfornati dal movimento italiano negli ultimi anni. Ha giocato in tutte le Nazionali Giovanili, under 16, under 17, under 18, under 19, under 20 e under 21, e ha già esordito con la Nazionale Maggiore, andando a segno nella partita amichevole contro San Marino.

Andrea Petagna ha trovato la sua definitiva consacrazione con la maglia dell’Atalanta dove ha collezionato complessivamente 64 presenze con 10 gol. E’ stato uno dei protagonisti della storica qualificazione della società Bergamasca in Europa League.