FERRARA – Andrea Petagna sulle orme di Bobo Vieri in campo e fuori. In campo, il 23enne centravanti azzurro è entrato nel giro della Nazionale Italiana e con la maglia della Spal ha avuto un buon inizio con tre gol all’attivo.

Andrea Petagna ha segnato reti decisive all’Atalanta, una doppietta alla sua ex squadra, e alla Roma, nel successo sui giallorossi allo Stadio Olimpico. Fuori dal campo, ha conquistato il cuore di Michelly Sander.

Chi è? Michelly Sander è una delle modelle più belle del mondo. Insomma, come il suo idolo Bobo Vieri, anche Petagna dimostra di essere un vero bomber dentro e fuori dal campo di gioco.

