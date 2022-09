Midtjylland-Lazio, dove vedere la partita di Europa League in streaming e diretta tv: orario e probabili formazioni. Seconda partita della fase a gironi dell’Europa League per la Lazio di Maurizio Sarri. Alla prima giornata i biancocelesti hanno vinto e convinto in casa contro il Feyenoord per 4-2. La Lazio vuole dunque proseguire al meglio il proprio cammino europeo e per farlo dovrà ottenere punti in trasferta, più precisamente in Danimarca, contro il Midtjylland. I danesi alla prima giornata hanno perso 2-1 contro lo Sturm Graz. La Lazio ritrova il Midtjylland per la seconda volta nella sua storia: il primo confronto tra le due squadre risale alle qualificazioni della Champions League 2001/2002. Midtjylland-Lazio dove vederla.

Midtjylland-Lazio, orario e dove vederla in diretta streaming

Alla seconda giornata della fase a gironi dell’Europa League, la Lazio affronta i danesi del Midtjylland. La partita si gioca alla MCH Arena di Herning, fischio d’inizio alle 18:45. E’ possibile vedere la partita in diretta su Sky, sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252) e su DAZN per gli abbonati. Il match sarà trasmesso anche sulla piattaforma streaming di Sky NOW e su SkyGo.

Midtjylland-Lazio: le probabili formazioni

MIDTJYLLAND (4-3-3): Lössl; Dalsgaard, Sviatchenko, Juninho, Paulinho; Dreyer, Sörensen, Evander; Isaksen, Kaba, Sisto.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Mario Gila, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.