Miguel Van Damme è morto, stroncato dalla leucemia: l’ex portiere belga aveva 28 anni

Miguel Van Damme è morto. L’ex calciatore belga, 28 anni, combatteva da anni contro la leucemia. A dare l’annuncio della sua morte è stata la moglie Kyana Dobbelaere su Instagram: “Il nostro caro più caro è partito per la sua ultima partita stasera, una partita che non può più essere vinta. Ci hai lasciato molto lentamente, eppure l’hai fatto di nuovo a modo tuo, molto forte. Hai combattuto come un leone. Siamo così grati per quello che eri: un esempio per molti”.

E’ morto Miguel Van Damme, stroncato dalla leucemia

Van Damme era diventato padre lo scorso anno e aveva scoperto che la sua malattia era incurabile due giorni dopo aver saputo che la moglie era incinta: “Mi hai fatto capire che non c’è niente come arrendersi, anche se c’era solo un piccolo barlume di successo, più e più volte l’hai superato. Riposa ora tesoro, te lo sei guadagnato più che guadagnato, ora sei liberato da ogni dolore. Ci piacerebbe vederti così. Un grande abbraccio dalle tue ragazze”.

La carriera di Miguel Van Damme

Aveva iniziato come attaccante nella sua carriera, ma al Maldegem era stato spostato in porta. Un nuovo ruolo che lo fece arrivare, a 19 anni, al Cercle Bruges. Quando la sua carriera sembrava essere arrivata ad una svolta è arrivata la malattia. Durante le visite mediche prima dell’inizio della stagione 2016/17, gli fu diagnosticata la leucemia che, 5 anni dopo, se l’è portato via.