Mihajlovic chi è: Sanremo 2021, Ibrahimovic, canzone “Io vagabondo“, moglie, figli, carriera, vita privata dell’allenatore. Mihajlovic sarà l’ospite d’onore della serata del giovedì del Festival di Sanremo 2021. Un festival che attinge sempre di più dal mondo dello sport e del calcio.

Infatti Mihajlovic, tra le altre cose, dovrebbe esibirsi anche nelle vesti di cantante. Dovrebbe essere protagonista di un duetto con Zlatan Ibrahimovic. I due esponenti del mondo del calcio dovrebbero cantare ‘Io vagabondo’.

Canzone fortemente significativa che vuole ripercorrere la loro esperienza in più Nazioni per affermarsi nel mondo del calcio. I sacrifici che hanno fatto per diventare dei campioni a livello internazionale.

Mihajlovic è nato il 20 febbraio 1969 (età 52 anni), Vukovar, Croazia. Stasera parteciperà al Festival di Sanremo 2021 insieme all’amico Zlatan Ibrahimovic. Ibra si trova a Sanremo nel ruolo di ospite fisso. O se vogliamo conduttore. Stasera dovrebbero essere protagonisti di siparietti divertenti e di una esibizione canora.

L’allenatore del Bologna è sposato con Arianna Mihajlović dal 1995 e ha sei figli: Viktorija Mihajlović, Virginia Mihajlović, Dušan Mihajlović, Marco Mihajlović, Nicholas Mihajlović, Miroslav Mihajlović.

Mihajlovic chi è: Sanremo 2021, Ibrahimovic, carriera dell’allenatore

Come detto, Mihajlovic vanta una lunga carriera sia da calciatore che da allenatore. Da allenatore, non ha ancora vinto trofei ma da calciatori ha ben 16 trofei in bacheca. Il più importante è la Coppa dei Campioni vinta ai tempi della Stella Rossa di Belgrado.