BOLOGNA – Sinisa Mihajlovic ha la leucemia. Questa notizia ha lasciato tutti a bocca aperta. I calciatori del Bologna, che hanno iniziato il ritiro precampionato senza il loro allenatore che è bloccato da questi gravi problemi di salute, hanno seguito la conferenza stampa del tecnico serbo attraverso SkyGo, mentre erano al campo di allenamento, e si sono commossi. Le immagini sono state mostrate da Sky Sport 24 durante la diretta tv della conferenza stampa di Mihajlovic.

Il tecnico serbo si è commosso perché è stata una brutta botta per lui ma si è subito rialzato e ha dichiarato guerra alla malattia:

Ho detto che avevo la febbre per togliermi i riflettori addosso e per tranquillizzare mia moglie. Anche se non ci ha creduto perché non avevo la febbre da venti anni. Ho fatto ulteriori test dai quali è emerso che ho la leucemia.

Per me è stata una brutta botta. Sono stato due giorni chiuso in camera. Ho pianto, ho riflettuto, è stato un duro colpo. Mi è passata tutta la vita davanti. Ora sono in lacrime ma non sono lacrime di paura. Anzi ho coraggio, l’affronterò a testa alta.

Voglio batterla. Martedì andrò all’ospedale e inizierò la mia battaglia per vincerla. La mia leucemia è in forma acuta ma ho ancora delle possibilità di vittoria perciò darò tutto me stesso. L’ho annunciato anche ai miei calciatori attraverso una video conferenza. Ho detto loro che affronterò la malattia come loro affrontano le partite.

Bisogna aggredire l’avversario per batterlo. Io vincerò questa battaglia. La vincerò per mia moglie, per i miei figli, per la mia famiglia. Ringrazio tutti quelli che mi hanno mandato migliaia di messaggi ma volevo stare da solo. Non gli ho risposto ma sono sicuro che mi capiranno. Ringrazio tutto il Bologna perché mi hanno fatto sentire uno di famiglia”.

“Il 28 febbraio ho fatto degli esami ed era tutto a posto, a fine maggio pure. Ho fatto un semplice esame del sangue in questi giorni e ho scoperto di avere la leucemia. Tutti pensiamo di essere invincibili, ma non è così. L’unica cosa da fare è provare a prevenire queste situazioni. Questa cosa può succedere a tutti. La malattia ti cambia la vita ed è più facile combatterla soltanto grazie alle prevenzione. Spero di poter raccontare di aver vinto anche questa battaglia”.