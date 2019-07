ROMA – Viktorija e Virginia, figlie di Sinisa Mihajlovic che hanno partecipato all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, hanno voluto dedicare dei post al papà dopo che quest’ultimo ha ufficializzato di essere malato di leucemia. Viktorija e Virginia sono due dei cinque figli di Mihajlovic, gli altri sono, Miroslav, Dushan e Nicholas.

Viktorija Mihajlovic ha scritto su Instagram: «Dicono che Dio dia le battaglie più difficili ai soldati migliori. Anche se non rispondo, vi leggo tutti e vi ringrazio di cuore. Noi siamo la famiglia Mihajlovic, non lottare non è nel nostro DNA!». Virginia Mihajlovic è stata più sintetica ma ha reso benissimo l’idea definendo suo papà un guerriero.

In queste ore sono arrivati molti altri post social di incoraggiamento a Sinisa Mihajlovic. Matteo Salvini ha scritto: “Forza guerriero serbo! Onestà, lealtà, sacrificio, onore: vinci anche questa battaglia.”. Matteo Renzi ha scritto: “Quando un uomo si trova a combattere contro la leucemia e lo fa con il coraggio e la forza di Sinisa c’è solo una parola da usare: RISPETTO! E un gigantesco in bocca al lupo, Mister”.

Simona Ventura ha scritto: “Ci conosciamo da tanto caro # sinisamihajlovic e penso di non avere mai più incontrato un guerriero come te.Ce la farai a vincere questa battaglia,grazie anche alla tua splendida famiglia,tua moglie Arianna e i tuoi figli!Ho sempre ammirato la vostra unione.Forza!”.

Enrico Varriale ha scritto: “Impossibile non emozionarsi davanti alla commozione di Sinisa nel raccontare la sua malattia, una leucemia acuta. Un avversario terribile ma che un guerriero come lui può battere. Quest’ anno il vero scudetto lo devi vincere tu e tutti dovranno aiutarti, grande Sinisa”.

Angelo Mangiante ha scritto: ““Ho la leucemia. Non vedo l’ora di cominciare le cure. La vincerò. Batterò la malattia, per mia moglie, per la mia famiglia, per tutti quello che mi vogliono bene”. Siamo con te Sinisa. È una partita da vincere. Da vincere tutti insieme. Forza. Forza di cuore.”.