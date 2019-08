Mihajlovic panchina Verona Bologna Serie A esordio

BOLOGNA – Notizia a sorpresa che riempie di gioia i tifosi del Bologna e tutte le persone che sono state vicine a Sinisa Mihajlovic dopo che il tecnico ha scoperto di essere malato di leucemia; l’allenatore serbo andrà regolarmente in panchina ed esordirà con i rossoblù sul campo del Verona per la prima giornata del campionato italiano di calcio di Serie A.

Come scrive Sky Sport, dopo 40 giorni di ospedale per la prima parte della terapia, l’allenatore ha lasciato in mattinata il Sant’Orsola ed è andato a Verona, dove stasera la sua squadra sarà impegnata per l’avvio di campionato. Questa sera ha deciso di andare in panchina e stare vicino ai suoi ragazzi.

Bologna pronto per il campionato dopo un’estate resa complicata dalla malattia di Mihajlovic.

Dopo i primi test negativi la squadra si sta ritrovando, come conferma il successo in Coppa Italia. Ma la controprova si potra’ avere solo col campionato nella speranza che il serbo (che ha incitato il gruppo con un video) possa poi tornare definitivamente al timone di una squadra che ha buone potenzialita’.



Per quasi 30 mln sono stati riscattati Soriano, Sansone e Orsolini, protagonisti della salvezza e che agiscono alle spalle del totem Palacio, sempre piu’ simbolo della squadra e a cui e’ stato rinnovato il contratto. Destro rimane e sembra motivato a risorgere. Sono arrivati tre difensori: Bani, l’olandese Denswill e il giapponese Tomiyasu. Poi i centrocampisti Lappalainen e Schouten, l’attaccante Skov-Olsen.

Sabatini gioca su piu’ tavoli e si sta concentrando sulle partenze. Sono andati via Helander, Nagy e Donsah mentre Pulgar e’ approdato alla Fiorentina e deve essere sostituito: sfumato Cuellar, rimangono gli argentino Santamaria e Dominguez. Restano da sistemare Falcinelli e Santander, a meno che non sfumi il forte interessamento per il genoano Kouame che costa pero’ 18 mln.



In ogni caso e’ un Bologna attrezzato per respirare aria di tranquillo centroclassifica, ma molto dipendera’ dalla possibilita’ di riavere presto a disposizione Mihajlovic (fonti Sky Sport e Ansa).