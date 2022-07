Mike Tyson profetico: “La mia data di scadenza si avvina. Presto morirò”

Mike Tyson, durante il suo podcast “Hotboxin’ with Mike Tyson” ha detto di essere sicuro che presto morirà.

L’ex pugile, uno dei più amati di sempre, in chiave un po’ pessimista ha detto che è sicuro che presto arriverà il suo momento: “Quando mi guardo allo specchio vedo quelle piccole macchie sul mio viso, dico: Wow. Ciò significa che la mia data di scadenza si avvicina, molto presto”.

Tyson e il denaro

Tyson, 56 anni, ha poi parlato del denaro: “Quando hai molti soldi, non puoi aspettarti che nessuno ti ami realmente”. E ancora: “Credi di essere invincibile quando hai molti soldi, il che non è vero. Il denaro non ci rende immuni da una malattia o da un’incidente. I soldi non possono proteggerti da questo”.

Mike Tyson e quella storia del veleno di rospo

Non è la prima volta che Iron Mike si lascia andare a dichiarazioni che possiamo definire un po’ particolari.

Tempo fa per esempio svelò di aver bevuto del veleno di rospo:

“Ho ingerito il veleno di questo rospo per ben 53 volte. Ma nulla si è avvicinato all’esperienza del mio primo ‘trip’. Quella prima volta sono ‘morto’. L’ho fatto come sfida. Mi facevo di droghe pesanti come la cocaina, quindi perché no? È un’altra dimensione. Prima di farmi col rospo, ero un relitto. L’avversario più duro che abbia mai affrontato era me stesso. Avevo una bassa autostima. Alle persone con un grande ego capita spesso. Il rospo spoglia l’ego”.