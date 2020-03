ROMA – Incredibile retroscena raccontato dall’ex pugile Mike Tyson nel corso di una intervista rilasciata al rapper Fat Joe.

“La mia tigre ha strappato un braccio ad una donna? Non è scappata di casa, non è andata così. Qualcuno ha scavalcato il recinto dove era la tigre e ha iniziato a giocarci. La tigre non conosceva la ragazza, è stato un brutto incidente. Ma è lei che è saltata dentro la proprietà in cui si trovava la tigre… quando ho visto quello era successo le ho comunque dato 250 mila dollari, qualunque cosa fosse… non puoi credere a quello che possono fare con la carne umana, non ne avevo idea. Ero un pazzo allora, non c’è modo di domare certi animali al 100%, non succederà mai. Ti uccidono per caso, non vogliono nemmeno farlo, succede per caso. Sono troppo forti, specialmente quando giochi duro con loro. L’idea di averne una? Ero in prigione a parlare con un amico da cui ho comprato un’auto. Il padre aveva tigri e leoni, un paio di mesi dopo sono tornato a casa e mi regalò un cucciolo…”.

Mike Tyson usava urina figli per passare controlli antidoping.

Ne ha fatte tante, sul ring e fuori, ma Mike Tyson continua a far parlare di sé anche a 15 anni dal suo rituro.

Il 53enne ex pugile e tra i più grandi picchiatori della storia della boxe, ha infatti raccontato, in un’intervista a Espn, di avere utilizzato l’urina dei figli per superare i test antidoping.