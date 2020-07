Mike Tyson, 54 anni, torna sul ring.

Mike Tyson sfiderà Roy Jones Jr in un exhibition match, un incontro di preparazione a otto round.

Iron Mike aveva lasciato intravedere un suo ritorno qualche mese fa quando in un breve filmato postato sul suo profilo Instagram lo si vedeva durante una seduta d’allenamento con il suo coach.

Alla fine del filmato si rivolge alla telecamera e ringhia verso l’obiettivo: “I’m back”.

Il suo ultimo incontro risale al 2005.

Tyson soltanto lo scorso aprile aveva dichiarato di voler disputare alcuni match a scopo benefico.

All’epoca Iron Mike aveva parlato di massimo 3-4 round:

“La mia intenzione è tornare in forma per poter sostenere match di 3-4 round per beneficenza.

Alcune di queste esibizioni aiutano senzatetto e persone con problemi di droga come è successo a me”.

Ora però Tyson sembra aver alzato l’asticella.

L’incontro con Roy Jones Jr, infatti, sarà di ben otto round. Pur sempre un exhibition match, d’accordo, ma comunque un incontro che non sarà di certo una passeggiata.

Non sarà una passeggiata per Tyson e sicuramente non sarà una passeggiata neanche per Roy Jones Jr.

Insomma: Tyson è riuscito, ancora una volta, a far parlare di sé. La prossima volta lo farà, ancora una volta, da dentro un ring. (Fonte: Ansa).