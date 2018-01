ROMA – Augusto Paraja, agente di Gustavo Gomez, dopo aver scagliato una sedia nell’ufficio di Massimiliano Mirabelli, ora punta il dito contro i dirigenti del Milan rei di non voler accettare l’offerta del Boca Juniors per il suo assistito.

“Mi auguro che il Milan venga rappresentato di nuovo da personaggi all’altezza – ha affermato in un’intervista a Tuttosport -. Ormai, nel mondo del calcio tutti i giocatori, tutti i dirigenti, tutti gli allenatori ridono della situazione che si è venuta a creare al Milan”.

E sulla rissa in sede, spiega: “Di quello che dicono che sia successo preferisco non parlare”, una sostanziale conferma, dunque. E ancora: “Ma vi garantisco che il Milan sta attraversando un momento di grande confusione”. “Se prendi un giocatore di terza o quarta categoria, e lo metti in serie A, non devi stupirti se poi fa brutta figura. Se non hai il livello intellettuale e professionale per dirigere un grande club e te lo danno lo stesso in mano, i risultati non sono buoni”.