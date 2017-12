Milan-Atalanta, var interviene per annullare gol a Bonaventura

Kessiè apre da sinistra per Cutrone, che controlla di mano e serve Bonaventura, che insacca di sinistro.

L’arbitro si consulta col VAR, che ravvisa la giocata irregolare di Cutrone, ed annulla il gol di Bonaventura.

Inoltre c’erano sospetti anche sulla posizione di Bonaventura anche se non sembrava in fuorigioco. Milan e Atalanta ripartono così dal risultato di zero a zero.