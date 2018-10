MILANO, STADIO GIUSEPPE MEAZZA ‘SAN SIRO’ – Milan-Betis Siviglia 0-2, gol: Sanabria 30′, Lo Celso 54′. Partita valida per la fase a gironi di Europa League, classifica: Betis 7, Milan 6, Olympiacos 4 e Dudelange 0.

54′ – Raddoppio del Betis Siviglia. Lo Celso ha segnato un gol praticamente identico a quello siglato ieri sera da Di Maria contro il Napoli. Ecco il suo sinistro a giro che non ha lasciato scampo a Pepe Reina.

45′ – Il primo tempo è terminato con il Betis Siviglia in vantaggio di un gol a Milano. Decisiva, fino a questo momento, la rete realizzata da Sanabria su cross di Lo Celso.

38′ – ALTRA INCREDIBILE OCCASIONE BETIS. Cross proveniente dalla destra dell’ottimo Lo Celso per Sanabria, che stavolta non riesce a inquadrare la porta e spara alto

30′ – Gol del Betis Siviglia. Cross dalla sinistra di Lo Celso, uscita incerta di Pepe Reina, e gol a porta vuota di Sanabria.

GOL | Milan 0-1 Real Betis ⚽ 30′ Antonio Sanabria Tüm Goller için • @KramponSport pic.twitter.com/g9OMeiwM4T — via @KramponSport (@GolKrampon) 25 ottobre 2018

15′ – Milan vicino al vantaggio, conclusione a botta sicura di Higuain deviata in calcio d’angolo da Bartra.

Il tabellino della partita

Milan (4-3-3): Reina; Calabria, Zapata, Romagnoli, Laxalt; Bakayoko, Biglia, Bonaventura; Castillejo, Higuaín, Borini. Allenatore: Gennaro Gattuso

Betis Siviglia (3-5-2): Lopez; Mandi, Bartra, Sidnei; Barrajan, Lo Celso, Carvalho, Canales, Junior; Sergio Leon, Sanabria. Allenatore: Quique Setien

