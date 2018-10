MILANO – Milan-Betis si giocherà giovedì 25 ottobre: l’appuntamento è alle ore 18:55 allo stadio Giuseppe “Meazza” San Siro di Milano. DOVE VEDERE MILAN-BETIS IN TV E STREAMING. Milan-Betis sarà visibile in diretta tv esclusiva su Sky, sui canali Sky Sport 1 e Sky Sport 252. La gara sarà trasmessa anche in diretta streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma SkyGo.

Le probabili formazioni di Milan-Betis di Europa League. MILAN (4-3-3): Donnarumma G; Abate, Caldara, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Bonaventura; Suso, Higuain, Castillejo. BETIS (3-4-2-1): Lopez; Mandi, Bartra, Sidnei; Guerrero, Canales, Lo Celso, Junior; Joaquin, Boudebouz; Loren.

