MILANO – Posticipo del lunedì del campionato italiano di calcio di Serie A, Milan-Bologna 1-0, gol: Suso al 37′ (gara in corso).

Milan-Bologna, lite tra Bakayoko e Gattuso in panchina. Qui video e approfondimento.

Ultima chiamata Champions per il Milan. Milan vicino al gol al 13′. Musacchio ha anticipato tutti, anche Piatek, e ha sfiorato la rete sugli sviluppi di un calcio d’angolo in favore del Milan dopo che Skorupski era uscito a vuoto. Al 14′, altro angolo, altro gol sfiorato. Zapata ha colpito a botta sicura ma Danilo ha deviato in calcio d’angolo. Bologna sfiora il vantaggio al 16′. Orsolini è messo in porta da Sansone ma la sua conclusione viene respinta miracolosamente da Gigio Donnarumma.

Al 25′, Lucas Biglia viene sostituito per l’ennesimo infortunio accusato nel corso di questa stagione, al suo posto è entrato in campo Josè Mauri. In un primo momento Gattuso avrebbe voluto inserire in campo Bakayoko ma il mediano gli ha detto che non era ancora pronto e quindi si è rifiutato di entrare. Questa risposta di Bakayoko ha mandato su tutte le furie Gattuso e i due hanno litigato in panchina. In settimana, la squadra era stata spedita in un ritiro punitivo proprio dopo che Bakayoko era arrivato in ritardo, di oltre un’ora, all’allenamento del primo maggio. Poi Bakayoko si era scusato all’inizio del ritiro punitivo ma a giudicare dalla lite di stasera è chiaro che la situazione non è stata risolta. Molto probabilmente Bakayoko lascerà il Milan al termine del campionato.

Al 26′, viene annullato un gol a Rodrigo Palacio per fuorigioco. Al 37′, il Milan è passato in vantaggio con Suso. L’attaccante spagnolo ha battuto Skorupski con un sinistro improvviso dal limite dell’area di rigore del Bologna. Il primo tempo è terminato sul risultato di 1-0 per il Milan sul Bologna.

Al 51′, Calhanoglu si è liberato bene dal limite dell’area di rigore del Bologna ma ha calciato alto da buona posizione. Al 54′, Pulgar cerca il pareggio con un gran tiro da fuori area. Donnarumma è bravissimo a deviarlo in calcio d’angolo.

Milan-Bologna, le scelte di Rino Gattuso e Sinisa Mihajlovic.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Abate, Musacchio, C. Zapata, R. Rodriguez; Kessie, Biglia, Paqueta; Suso, Piatek, Calhanoglu. A disposizione: Reina, A. Donnarumma, Conti, Laxalt, Bakayoko, Bertolacci, Mauri, Borini, Castillejo, Cutrone. Allenatore: Gattuso.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Calabresi, Danilo, Lyanco, Dijks; Poli, Pulgar, Svanberg; Orsolini, Palacio, Sansone. A disposizione: Da Costa, Santurro, Paz, Helander, Corbo, Donsah, Krejci, Dzemaili, Edera, Santander, Destro, Falcinelli. Allenatore: Mihajlovic.