MILANO – Rischia di essere finita la stagione di Giacomo Bonaventura. Per il centrocampista del Milan si prospetta l’intervento al ginocchio, perché dietro i fastidi sarebbe emerso un infortunio più grave della semplice infiammazione, secondo indiscrezioni che il club non commenta.

Sky Sport riferisce di una microfrattura con lesione della cartilagine del ginocchio, e i tempi di recupero in questo caso sarebbero non inferiori ai sette mesi. Probabilmente il giocatore verrà operato a Pittsburgh, negli Stati Uniti, da Freddie Fu, lo stesso chirurgo che in passato ha curato Zlatan Ibrahimovic, ex compagno di squadra con cui Bonaventura condivide l’agente, Mino Raiola.

Il report dal sito ufficiale del Milan

Inizia la settimana di Lazio-Milan. In questi giorni si giocheranno le ultime gare delle Nazionali e terminerà la sosta, entrando sempre più nel vivo del ritorno del campionato. Nel prossimo weekend rossoneri sfideranno i biancocelesti in trasferta, uno scontro diretto per il quarto posto e la zona Champions League.

Dopo la partitella in famiglia di sabato con la Primavera, la squadra tornerà al lavoro martedì pomeriggio: la ripresa degli allenamenti è fissata alle 15.00. Da mercoledì a venerdì, quando il gruppo sarà nuovamente al completo, in programma singole sessioni mattutine alle 11.00.

Sabato, alla vigilia, la rifinitura scatterà dalle 11.00 e poi si svolgerà la conferenza stampa di Mister Gattuso; a seguire la partenza verso Roma. Domenica 25 alle 18.00, allo stadio Olimpico, il Milan affronterà la Lazio nella tredicesima giornata di Serie A.

