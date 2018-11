MILANO – Grave tegola per il Milan di Gattuso. Giacomo Bonaventura dovrà operarsi al ginocchio nei prossimi giorni e starà fuori dai giochi per circa cinque mesi. Come scrive La Gazzetta dello Sport con Alessandra Gozzini, negli ultimi venti giorni giocatore e staff medico si sono concentrati su una terapia di tipo conservativo: attraverso il lavoro e la riabilitazione a Milanello si pensava di poter guarire il problema alla cartilagine.

Non è stato così: Bonaventura avverte ancora dolore, crede di non essere migliorato attraverso le cure delle ultime settimane e allora ha deciso – sempre in accordo con la società – di risolvere il problema chirurgicamente.

Lo stop sarà di conseguenza più lungo, ma ormai appare l’unica soluzione davvero risolutiva: i tempi di recupero per un problema del genere si aggirano sui quattro-cinque mesi di stop.

