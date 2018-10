MILANO, STADIO GIUSEPPE MEAZZA ‘SAN SIRO’ – Milan-Chievo Verona 3-1, gol: Gonzalo Higuain 27′ e 34′, Giacomo Bonaventura 56′, Sergio Pellissier 63′.

Gli highlights di Milan-Chievo Verona

Il Milan cala il tris al 56′. Bonaventura segna con il sinistro al termine di una bella azione individuale. Dominio rossonero a San Siro.

BUT de Bonaventura pour le 3-0 #MilanChievopic.twitter.com/PqpiAO6Ig5 — FrSerieA Goals (@FrSerieAGoals) 7 ottobre 2018

Raddoppio del Milan al 34′. Amnesia difensiva del Chievo Verona con Higuain in posizione regolare davanti portiere dei veneti. L’argentino lo ha spiazzato e ha segnato agevolmente.

#SerieA 🇮🇹 Le doublé express pour Pipita #HIGUAIN !!#MilanChievo 2-0 Au passage, si quelqu’un peut aller indiquer à la défense du #Chievo que le match a démarré…pic.twitter.com/nnAhTa04vu — CalciomioTV (@CalciomioTV) 7 ottobre 2018

Milan in vantaggio al 27′. Cross di Suso dalla destra e tocco vincente, da due passi, del solito Gonzalo Higuain. L’attaccante argentino è infallibile sotto rete.

Le but d’Higuain sur une passe décisive de Suso après une erreur de la defense di Chievo ! Milan 1-0 Chievo pic.twitter.com/EyJ1Oy7Tyr — AC Milan Goals – FR (@AC_MilanGoalsFR) 7 ottobre 2018

Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Musacchio, Zapata, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Calhanoglu. All. Gattuso Chievo (4-4-2): Sorrentino; Depaoli, Bani, Rossettini, Barba; Birsa, Rigoni, Radovanovic, Leris; Stepinski, Pellissier. All. D’Anna.

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.