Milan-Chievo streaming e diretta tv, dove vedere Serie A: orario e data

MILANO, STADIO GIUSEPPE MEAZZA ‘SAN SIRO’ – Milan-Chievo si giocherà domenica 7 ottobre alle ore 15.00 allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro a Milano.

DOVE VEDERE MILAN-CHIEVO IN TV E STREAMING.

La partita Milan-Chievo sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky sul canale Sky Sport Serie A sia sul satellite (canale 202), sia sul digitale terrestre (canale 373), oltre al canale Sky Sport (252) e sarà visibile anche in diretta streaming su pc, tablet e smartphone attraverso Sky Go.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Calhanoglu.

CHIEVO (4-3-2-1): Sorrentino; Cacciatore, Bani, Rossettini, Barba; Rigoni N., Radovanovic, Hetemaj; Birsa, Meggiorini; Stepinski.

Probabili formazioni, nel Milan dovrebbe tornare Higuain al fianco di Suso e Calhanoglu. Nel Chievo Verona Stepinski dovrebbe giocare come unica punta.

Serie A, ottava giornata del campionato italiano di calcio. Il programma completo con tutte le partite.

Giornata 8 05.10. 20:30 Torino Frosinone 06.10. 15:00 Cagliari Bologna 06.10. 18:00 Udinese Juventus 06.10. 20:30 Empoli Roma 07.10. 12:30 Genoa Parma 07.10. 15:00 Atalanta Sampdoria 07.10. 15:00 Lazio Fiorentina 07.10. 15:00 Milan Chievo 07.10. 18:00 Napoli Sassuolo 07.10. 20:30 Spal Inter

📽️⚽️ Mattia #Bani: la terza parte della conferenza stampa del difensore #gialloblù.

💪 La sfida contro #Higuain

🔴⚫️ Il prossimo avversario: il #Milan

💛💙📖 Squadra e tifosi: uniti per scrivere un’altra bella pagina pic.twitter.com/3KVGAoU8Tz — A.C. ChievoVerona (@ACChievoVerona) 4 ottobre 2018