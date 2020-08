Milan, Daniel Maldini subito in gol nella prima partitella: si sta guadagnando la conferma sul campo (foto Ansa)

Milan, Daniel Maldini è partito forte. Il figlio di Paolo subito a segno nella prima partitella stagionale.

Daniel Maldini ha solamente 18 anni ma sta facendo di tutto per convincere Pioli a tenerlo al Milan.

Maldini jr gode della fiducia del tecnico che lo scorso anno lo ha fatto esordire in Serie A contro il Verona. Da febbraio in poi, Maldini jr è stato sempre portato in panchina ed è riuscito a giocare anche uno spezzone di gara contro il Cagliari.

Insomma, Maldini jr ha chiuso la sua prima mezza stagione con la maglia del Milan, perché la prima parte l’ha giocata con la Primavera, con due presenze in Serie A.

Questa che è ai nastri di partenza potrebbe essere la prima stagione intera di Daniel Maldini con la maglia del Milan.

Il baby fenomeno è chiuso da diversi calciatori che giocano nel suo stesso ruolo ma è convinto di potersi ritagliare uno spazio tra campionato, Coppa Italia e Europa League.

Per questo motivo, Maldini jr si è fatto trovare tirato a lucido e ha segnato uno dei due gol dei rossoneri nella prima partitella precampionato.

Il baby Maldini ha offerte da mezza Serie B ma la sua intenzione è quella di rimanere al Milan a vita, come il papà Paolo (che è anche dirigente della squadra) (fonte gazzetta.it).