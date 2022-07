Milan, De Ketelaere è vicinissimo: affare in chiusura. E quella telefonata dell’agente a Ibra… (foto ANSA)

Una telenovela che dura da mesi oggi pare possa essere giunta alla conclusione. Charles De Ketelaere, trequartista del Club Bruges, è vicino a diventare un giocatore del Milan. Dopo che il belga ha rinunciato ad una parte dello stipendio pur di agevolare la trattativa tra i due club, il Milan avrebbe trovato l’accordo con il club belga.

De Ketelaere vicinissimo al Milan, siamo ai dettagli

Il 21enne calciatore belga, riporta Gianluca Di Marzio, oggi non si è allenato e non si è recato al centro sportivo del club. La trattativa sembra dunque essere ai dettagli finali, con il Milan che ha trovato l’accordo con il Club Bruges e sta adesso sistemando gli ultimi dettagli con gli agenti del calciatore.

Ibrahimovic come chioccia per De Ketelaere

A confermare l’affare in chiusura anche Tom de Mul, agente di De Ketelaere ed ex compagno di squadra di Zlatan Ibrahimovic all’Ajax, che, secondo voci, avrebbe chiamato lo svedese chiedendogli di prendere il ragazzo sotto la sua ala protettiva, in modo da agevolarne anche l’inserimento al Milan.