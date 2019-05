MILANO – Milan e Di Francesco promessi sposi. I rossoneri hanno scelto il tecnico per il dopo Gattuso. Se il tecnico calabrese fallisse la qualificazione alla Champions League, verrebbe esonerato ed al suo posto verrebbe ingaggiato l’ex allenatore della Roma. Alla dirigenza del Milan, piace l’idea di calcio che Di Francesco ha mostrato al mondo portando la Roma in semifinale di Champions League. Di Francesco è bravo anche a valorizzare i giovani e questa sua qualità piace molto ai vertici societari del Milan.

Milan ok a Firenze grazie al gol di Calhanoglu. Montella cifre da incubo.

Il Milan vince 1-0 a Firenze nell’ultimo anticipo della 36/a giornata di serie A, conquistando il secondo successo consecutivo e blindando almeno per un’altra giornata il quinto posto in classifica. I rossoneri sono andati in vantaggio al 36′ del primo tempo con Calhanoglu, al secondo centro stagionale, riuscendo poi a difendere l’importante vittoria contro una squadra viola che ha fatto vedere qualcosa solo nella ripresa. E’ la quarta sconfitta consecutiva in campionato per l’11 di Montella e la partita si è chiusa con una nuova contestazione dei tifosi.

Corsa Champions, Milan vuole giocare in contemporanea con l’Atalanta.

Spostare alle 20.30 la gara contro il Frosinone di domenica 19 maggio, anziché alle 18. E’ la richiesta formale fatta ieri sera dal Milan alla Lega Serie A per garantire la contemporaneità alla sfida di Torino tra Juventus e Atalanta, portata in notturna per permettere ai bianconeri di festeggiare lo scudetto. Il Frosinone, a quanto apprende l’Ansa, ha già dato il proprio assenso al cambiamento di orario.

Fonte Ansa.