Milan: Di Francesco, Giampaolo, Jardim. L’ex Roma favorito per il dopo Gattuso

MILANO – Dopo aver salutato Rino Gattuso e Leonardo, dopo la mancata qualificazione alla prossima Champions League, Ivan Gazidis dovrà scegliere gli uomini da cui ripartire per fondare il nuovo Milan. I favoriti sarebbero Eusebio Di Francesco, ex allenatore della Roma, per la panchina e Campos, dirigente del Lille, per il dopo Leonardo. Per la panchina del Milan sono in corsa anche Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, e Jardim, ex allenatore del Monaco in Francia.

Gennaro Gattuso non e’ piu’ l’allenatore del Milan. L’ex tecnico e il club hanno annunciato di aver consensualmente interrotto con effetto immediato il rapporto professionale come allenatore della prima squadra. Via anche Leonardo: il direttore tecnico ha informato il club della decisione di lasciare l’incarico al termine della stagione con effetto immediato. Il Milan ha accettato le sue dimissioni.

‘Ac Milan e Gennaro Gattuso – si legge nel comunicato diffuso dal club – annunciano di aver consensualmente interrotto con effetto immediato il rapporto professionale come allenatore della prima squadra. Il club ora avvierà un processo di selezione per il nuovo allenatore. Milan ora guarda al futuro nel segno della continuità, della stabilità finanziaria e della crescita sostenibile”.

L’ad rossonero, Ivan Gazidis, ringrazia ”dal profondo del cuore” Gattuso per l’impegno, la professionalità e la passione dimostrata: ”Ho avuto il privilegio di conoscere Rino in questi sei mesi. Rino ha dato tutto se stesso in questa stagione, portando il Milan al più alto punteggio in classifica dalla stagione 2012/13. Ha lavorato senza sosta, assumendosi sempre tutte le responsabilità, ponendo il Club al di sopra di qualunque altro interesse” (fonte Ansa).