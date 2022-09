Milan-Dinamo Zagabria, dove vedere la partita di Champions League in streaming e diretta tv: orario e probabili formazioni. Seconda giornata della fase a gironi della Champions League per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri nella prima partita sono tornati dalla trasferta di Salisburgo con un pareggio. Nella seconda partita del girone E il Milan affronta in casa la Dinamo Zagabria, che contro ogni pronostico ha battuto il Chelsea alla prima giornata. Partita indubbiamente insidiosa per i rossoneri, che dovrannò però puntare alla vittoria per potersi garantire un posto agli ottavi. Milan-Dinamo Zagabria dove vederla.

Milan-Dinamo Zagabria, orario e dove vederla in diretta streaming

Alla seconda giornata della fase a gironi della Champions League, il Milan affronta in casa la Dinamo Zagabria. La partita si gioca a San Siro, fischio d’inizio alle 18:45. E’ possibile vedere la partita in diretta tv su Sky, sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252) e Sky Sport 4K (213). La partita verrà trasmessa in diretta streaming anche su Infinity + per gli abbonati. E’ possibile vedere il match dei rossoneri in streaming su SkyGo e sulla piattaforma streaming di Sky NOW.

Milan-Dinamo Zagabria: le probabili formazioni

Stefano Pioli dovrà fare a meno di diversi giocatori fermi per infortunio: Ibrahimovic, Rebic, Krunic, Florenzi e Origi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernández; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, De Ketelaere, Rafael Leão; Giroud.

DINAMO ZAGABRIA (3-5-2): Livakovic; Moharrami, Sutalo, Peric; Ristovski, Ademi, Misic, Ivanusec, Ljubicic; Petkovic, Orsic.