MILANO – La partita contro il Betis doveva rappresentare il riscatto del Milan dopo la sconfitta nel derby e invece è arrivato un altro ko. Prima del match, Leonardo ha confermato la fiducia all’allenatore ma dopo questa prestazione scadente le cose possono cambiare. Gattuso rischia seriamente l’esonero e il nome individuato per la sua sostituzione è quello di Roberto Donadoni.

In realtà l’obiettivo numero uno sarebbe stato Antonio Conte ma l’ex ct della Nazionale Italiana non è convinto del progetto tecnico del Milan ed è anche ad un passo dalla prestigiosa panchina del Real Madrid. I blancos stanno per esonerare Lopetegui e al suo posto con molta probabilità annunceranno Conte.

Il Milan si è fatto una ragione di questa situazione e ha virato su Donadoni. Il tecnico è in attesa di una collocazione, è molto amico della nuova dirigenza del Milan, in primis con Paolo Maldini, ed è reduce da esperienze più che positive sulle panchine di Parma e Bologna.

Donadoni in questo modo si rimetterebbe in gioco e cercherebbe la conferma con i risultati. In caso di rendimento non convincente, sarebbe il “classico” traghettatore in attesa dell’ingaggio di un allenatore di grido.

La reazione dei social al possibile arrivo di Donadoni sulla panchina del Milan

#Donadoni sulla panchina del Milan potrebbe fare molto bene a mio avviso. A Parma fece un’annata clamorosa, è milanista, ha saputo tenere uno come Cassano ed ha una conoscenza del calcio immensa. Non significa che se uno non sbraita non sa tenere una squadra. — ImGio996 (@JustBuzz96) 25 ottobre 2018

Neanche a me fa impazzire. Donadoni grande uomo e milanista, ma… C’è da dire però, che l’unico allenatoredi livello, che attualmente potrebbe venire al Milan, è Parrucchino, ancora sotto contratto col Chelsea — Manuel 🔴⚫ (@ManuelR97_) 25 ottobre 2018

Non lo so..prevedo..ho visto che il Milan ha perso quindi ci darà dentro con Donadoni 🤣🤣🤣 — Rosario Arena (@ArenaRosario) 25 ottobre 2018

@RockyFranz questo sarà il futuro del Milan… Il passaggio di donadoni — davide (@davide81_davide) 25 ottobre 2018

