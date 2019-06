Milan-Marco Fassone, contenzioso risolto in modo consensuale

MILANO – Il Milan e il suo ex ad Marco Fassone hanno raggiunto un accordo per risolvere in modo consensuale il contenzioso insorto a seguito dell’interruzione del contratto di lavoro che legava l’ex Amministratore Delegato e Direttore Generale al Milan fino al 30 giugno 2021.

Lo ha reso noto lo stesso club, sottolineando di “aver raggiunto positivamente un accordo con il dott. Fassone per definire in modo consensuale” il rapporto di lavoro e il contenzioso ch ne era seguito.

“Sono contento – ha dichiarato il Presidente Paolo Scaroni – che in questi mesi si sia avuto il tempo di approfondire le contestazioni mosse nei confronti di Marco Fassone, e che con spirito costruttivo le parti abbiano saputo – in considerazione anche dell’attività da lui svolta durante il rapporto di lavoro e dell’assenza, all’esito delle rispettive valutazioni, di reciproche pretese – raggiungere un’intesa che consente di porre fine al contenzioso in essere e di concentrare ciascuna i propri sforzi e le proprie energie agli obiettivi futuri”.

“Sono estremamente felice”: così in una nota l’ex ad e direttore generale del Milan Marco Fassone, commenta l’avvenuta risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con il club rossonero, e del contenzioso che ne era seguito. “Sono estremamente felice -ha spiegato Fassone- di lasciarmi alle spalle una vicenda che mi ha profondamente toccato e di poter tornare a guardare il futuro con serenità.



Ringrazio molto il giudice dott. Pazienza e gli avvocati che hanno seguito la causa, per averci convinto, con la loro capacità di mediazione, a trovare un accordo soddisfacente per tutti. Per me -ha concluso Fassone- contava soprattutto ribadire che il mio operato è sempre stato improntato a criteri di lealtà e trasparenza, in difesa degli interessi del club. Chiarito questo non mi resta che augurare al Milan, ed in particolare al mio successore Ivan Gazidis, di riportare presto al successo sportivo ed economico i colori rossoneri” (fonte Ansa).