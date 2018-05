Milan-Fiorentina (formazioni ufficiali): streaming, dove vederla

Milan-Fiorentina, partita valida per il campionato italiano di calcio di Serie A, IN DIRETTA TV, ORARIO, DOVE VEDERLA IN STREAMING, DOVE VEDERLA SU PC.

Milan-Fiorentina – (orario 18.00), partita valida per il campionato italiano di calcio di Serie A (classifica e calendario), verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e Mediaset Premium e in diretta streaming su SkyGo e Premium Play. Queste due applicazioni sono riservate agli abbonati a Sky Sport e Mediaset Premium.

Milan-Fiorentina | La diretta live della partita su Blitz Quotidiano grazie a Sportal



Milan-Fiorentina, le formazioni ufficiali

Milan (4-3-1-2): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Locatelli, Bonaventura; Calhanoglu; Cutrone, Kalinic. Allenatore: Gennaro Gattuso.

Fiorentina (4-3-1-2): Sportiello; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Cristoforo, Dabo; Saponara; Simeone, Chiesa. Allenatore:Stefano Pioli.