Milan, fissato il premio scudetto: 200mila a giocatore. Rinnovo certo per Maldini e Massara

Il Milan si prepara alla sfida con il Sassuolo, una partita che potrebbe riportare lo scudetto undici anni dall’ultima volta. Ai rossoneri basterà un pareggio per sancire il trionfo. E così la società è pronta a premiare i propri giocatori, artefici della straordinaria stagione. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, per i calciatori il club ha previsto un bonus Scudetto da circa 200mila euro ciascuno.

Milan, deciso il premio Scudetto: le cifre

Secondo quanto riportato dal quotidiano, ognuno dei calciatori si metterà in tasca 200.000 euro per la conquista dello scudetto. Non sono stati ancora svelati invece ancora i piani relativi alla possibile festa a Milano coi tifosi dopo l’eventuale premiazione per mano del presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini sul prato di Reggio Emilia. Con lo stadio di San Siro che sarà a disposizione dell’Inter almeno fino alle 21-22, rimangono in piedi le ipotesi alternative che portano al bagno di folla in Piazza del Duomo o davanti a Casa Milan.

Rinnovi in arrivo per Maldini e Massara

Inoltre il club avrebbe rinnovato i contratti del dt Paolo Maldini e del ds Frederic Massara. L’accordo con l’ad Ivan Gazidis e con il rappresentante del fondo Elliott, Gordon Singer, è stato virtualmente raggiunto nelle scorse ore. A loro Singer junior e Gazidis riconoscono il merito di un mercato decisamente azzeccato e dell’ingaggio nel 2019 di Pioli, allenatore in verità scelto anche dall’allora supervisore delle attività sportive Zvonimir Boban, che poi si era separato dal Milan nel marzo 2020.