MILANO – Primo posticipo della 37esima giornata di Serie A, Milan-Frosinone 0-0 (gara in corso).

Dopo il pareggio della Roma a Reggio Emilia, il Milan è motivato a battere il Frosinone per tornare in zona Champions. Al 3′, la prima conclusione a rete è dei rossoneri. Suso calcia con potenza dal limite dell’area di rigore ed impegna Bardi ad una parata non semplice. Al 9′, Zampano cerca il gol da posizione defilata ma non trova lo specchio della porta rossonera.

Al 22′, Suso ha sfiorato il gol con un tiro cross che è stato sfiorato da Fabio Borini prima di uscire di un soffio. Al 29′, Bakayoko è andato vicino al gol con un gran tiro al volo da fuori area di rigore, la sua conclusione a rete è uscita di un soffio. Al 36′, Suso ha servito Paquetà ma il brasiliano ha calciato malamente sul fondo. Il primo tempo è terminato sul risultato di zero a zero.

Milan-Frosinone, le scelte di Rino Gattuso e Marco Baroni.

Il Milan tenta l’aggancio alla zona Champions con il 4-3-3. Gattuso punta su un modulo tattico molo offensivo con Donnarumma confermato tra i pali. Davanti a lui Abate come terzino destro, Rodriguez come terzino sinistro e Musacchio con Romagnoli al centro della difesa. Centrocampo a tre con Calhanoglu in cabina di regia e con Kessié e Bakayoko nella zona mediana del campo. Tridente con Piatek centravanti con Suso e Borini sulle corsie esterne.

Il Frosinone, già retrocesso in Serie B, risponde con un modulo più prudente come il 3-5-2. Tra i pali, spazio a Bardi. Davanti a lui una difesa a tre con Goldaniga, Ariaudo e Brighenti. Centrocampo folto, a cinque, con Paganini, Maiello, Sammarco, Beghetto e Zampano. Tandem offensivo con Trotta centravanti e Ciano seconda punta.

Milan-Frosinone, le formazioni ufficiali della partita.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini. All. Gattuso.

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Goldaniga, Ariaudo, Brighenti; Paganini, Maiello, Sammarco, Beghetto, Zampano; Ciano, Trotta. All. Baroni.

ARBITRO: Manganiello di Torino.