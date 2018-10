MILANO, STADIO GIUSEPPE MEAZZA ‘SAN SIRO’ – Milan-Genoa 1-0, gol: Suso 3′. Partita valida come recupero del campionato italiano di calcio di Serie A.

47′ – Milan vicino al gol a inizio ripresa. La conclusione a rete di Gonzalo Higuain è stata deviata da Criscito e Radu ha evitato il gol con una parata prodigiosa.

45′ – Fine primo tempo. Il Milan è in vantaggio sul Genoa. Fino a questo momento, fa la differenza la rete segnata dall’ex Suso dopo appena tre minuti di gioco.

41′ – Donnarumma ha sbagliato il rinvio dal fondo e ha passato la palla a Lazovic ma il calciatore del Genoa non ha tirato in porta, ha crossato e ha sciupato una buona occasione da gol.

30′ Milan sfiora il raddoppio. Tiro potente di Calhanoglu, parata a terra di Radu. Il Milan è in pressing per trovare il secondo gol, quello della tranquillità.

15′ – Genoa sfiora il pareggio. Conclusione a botta sicura di Kouame e parata miracolosa di Gigio Donnarumma.

10′ – Milan sfiora il raddoppio. Patrick Cutrone si è liberato dalla marcatura di Zukanovic e ha calciato verso la porta del Genoa dal limite dell’area di rigore dei rossoblù. Il suo tiro è stato bloccato da Radu.

3′ – Gol del Milan. Suso ha segnato una rete splendida. L’attaccante nel giro della Nazionale Spagnola ha ricevuto palla da Calhanoglu e ha battuto Radu con un sinistro potentissimo dalla lunga distanza. E’ esploso San Siro.

Milan (3-5-2): Donnarumma; Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Suso, Kessié, Bakayoko, Calhanoglu, Laxalt; Cutrone, Higuain. All. Gattuso Genoa (3-5-2): Radu; Biraschi, Günter, Criscito; Lazovic, Romulo, Mazzitelli, Bessa, Zukanovic; Kouamé, Piatek. All. Juric

