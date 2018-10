MILANO – Milan-Genoa si gioca mercoledì 31 ottobre alle ore 20.30. La partita verrà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in diretta streaming su SkyGo. La partita in questione è il recupero della prima giornata del campionato italiano di calcio di Serie A 2018/2019. La partita venne rinviata a causa del tragido crollo del Ponte Morandi di Genova. In segno di rispetto per le vittime. Non era stata ancora recuperata perché le due squadre non avevano ancora trovato una data disponibile nei loro calendari ricchi di impegni.

E’ una partita importante per entrambe le squadre. Il Milan ha perso per strada molti punti e non può più sbagliare se vuole ambire realmente a un posizionamento che dà diritto alla partecipazione alla prossima Champions League. Il Genoa ha cambiato di recente allenatore, passando da Ballardini a Juric, e vuole ottenere risultati positivi per allontanarsi dalla zona retrocessione.

I tweet su Milan-Genoa

2 biglietti liberi per #MilanGenoa, settore 212 SECONDO BLU – CURVA SUD. Via DM. — Milan Club Slovenia (@acmilansi) 27 ottobre 2018

🎟 #MilanGenoa: trasferta senza prescrizioni, aperta ai non possessori di tessera del tifoso. Il match è fissato allo stadio Meazza mercoledì 31 ottobre (ore 20:30). I biglietti sono reperibili sino alle 19 del giorno antecedente. 👀 Leggi qui ➡ https://t.co/l4mHr9O9nH pic.twitter.com/GHj3bRre53 — Genoa CFC (@GenoaCFC) 23 ottobre 2018