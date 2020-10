Il Milan ha pescato un girone di Europa League insidioso con Celtic, Lille e Sparta Praga.

Il Milan è stato inserito in un girone di Europa League piuttosto insidioso ma è anche normale che sia così perché i rossoneri partivano dalla terza fascia.

Infatti il Milan era atteso da un sorteggio più complicato di quello di Roma e Napoli che invece erano teste di serie in Europa League.

I rossoneri hanno pescato un club di grande tradizione come il Celtic. Ma gli scozzesi non vivono solamente di passato visto che lo scorso anno hanno eliminato proprio la Lazio da questa competizione.

Ci sono otto precedenti tra le due squadre in Champions League. In totale il Milan ha battuto il Celtic quattro volte, ha pareggiato tre volte ed è andato ko solamente in una occasione.

Ma per il Milan ci sono anche i francesi del Lille. E’ questo altro accoppiamento che rende decisamente insidioso il girone.

Infatti il Lille è partito alla grande in Ligue 1. Dopo cinque partite è al secondo posto, a meno due punti dalla vetta, con tre vittorie, due pareggi, sei gol fatti ed appena due subiti. Un avversario di tutto rispetto.

Chiude il raggruppamento, lo Sparta Praga. I cechi partono come quarta forza del girone ma sono tutto meno che una squadra materasso per l’esperienza internazionale accumulata in questi anni.

I gironi delle squadre italiane.