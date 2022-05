Milan, il Sole 24 ore: “A un passo la firma per la cessione al fondo RedBird”

Secondo il Sole 24 Ore il fondo RedBird avrebbe superato la concorrenza di Investcorp e sarebbe vicino all’acquisto del Milan.

Cosa scrive il Sole 24 Ore

“Nelle ultime ore- si legge nell’articolo di Carlo Festa – il gruppo statunitense Redbird avrebbe fatto ulteriori passi avanti nella sua offerta e avrebbe quasi trovato un accordo con Elliott sulla base di una valutazione di 1,3 miliardi che potrebbe oscillare verso l’alto negli anni successivi (fino a 1,8 miliardi) grazie a una serie di meccanismi. Dal fondo Elliott arriva un no comment. Ormai a un passo”.

I tre fattori decisivi per l’accordo

Della cessione del club rossonero al fondo RedBird parla anche la Gazzetta dello Sport. Tre i fattori decisivi dell’accordo secondo il quotidiano:

“I giorni caldi per lo scudetto sono quindi diventati anche quelli bollenti per la compravendita del Diavolo, sulla base di tre fattori decisivi. Il primo: RedBird avrebbe alzato la sua offerta da 1 miliardo a 1,3 miliardi di euro. Il secondo: la struttura finanziaria dell’operazione presentata da RedBird sarebbe più convincente rispetto a quella di Investcorp, cosa che lascerebbe di fatto campo libero al semaforo verde per il fondo americano. Terzo, e non certo ultimo: Investcorp ha congelato la trattativa con Elliott. L’offerta da 1,18 miliardi di euro non è quindi stata ritenuta sufficiente da Elliott anche se il nodo della faccenda non sarebbe quindi la cifra complessiva dell’operazione. Quanto meno, non solo. Bensì le modalità con cui l’operazione verrebbe portata a termine e, probabilmente, il grado di coinvolgimento di Elliott”.