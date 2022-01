Milan, infortunio Tomori: lesione del menisco mediale. Quali partite salta

Inizio di 2022 veramente sfortunato per Tomori, dopo aver saltato due partite per Covid (Venezia e Roma), il calciatore del Milan ha rimediato un brutto infortunio nel corso della vittoria in Coppa Italia contro il Genoa.

Infortunio per Tomori del Milan, quali partite salta

Lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro per Fikayo Tomori. È l’esito dei controlli strumentali effettuati dal difensore del Milan. La lesione necessita di intervento in artroscopia che verrà eseguito nel pomeriggio. Al termine dell’operazione verrà diramato un comunicato ufficiale dal Milan. Tomori si è infortunato ieri durante la partita di Coppa Italia contro il Genoa.

Il calciatore del Milan salterà sicuramente le partite contro Spezia e Juventus. E’ probabile che possa saltare anche il derby con l’Inter ed i quarti di finale di Coppa Italia. Potrebbe tornare a giocare con i rossoneri dal match di Serie A contro la Sampdoria.

Infortunio Tomori, quanto tempo resterà lontano dal campo

Diciamo subito che di solito per una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro, si resta lontani dal campo per almeno un mese. Il Milan proverà a recuperarlo anche prima.

Il sogno sarebbe quello di averlo per il derby contro l’Inter ma sinceramente sarà molto difficile. I rossoneri ci proveranno a recuperarlo per questo big match perché per loro è troppo importante. Tomori, infatti, è il leader difensivo del Milan.